DAX holt Verluste wieder auf - Erster Handelstag Blaupause für Gesamtjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach Bruch der Unterstützung gab es im heutigen Handelsverlauf beim DAX wie erwartet zunächst weitere Kursverluste in Richtung 12.700 Punkte. Dann aber folgte schnell die Erholung, nachdem der Euro seinen Höhenflug kurz vor der 1,21er Dollar-Marke stoppte.

Vielleicht ist der erste Handelstag im neuen Jahr ja die Blaupause für das Geschehen, das wir in diesem Jahr am deutschen Aktienmarkt erleben werden. Eine höhere Volatilität könnte durch die Tatsache in den Markt kommen, dass Anleger mittlerweile einen Großteil ihrer Skepsis abgelegt haben. Denn gerade durch die letztendlich verabschiedete Steuerreform in den USA ist diese Vorsicht fast vollständig dem zunehmenden Optimismus gewichen.

Die Aktienkurse konnten im abgelaufenen Jahr auch deshalb so stark steigen, da es zwar jede Menge Risiken, aber am Ende keine geopolitischen oder populistischen Unfälle gegeben hat, das Wirtschaftswachstum überraschte, die Zentralbanken die Märkte weiter unterstützten und die Anleger der Rekordjagd skeptisch gegenüberstanden.

In dieser Stimmungslage könnten nun die Zentralbanken anfangen, den Märkten zur Inflationsvorbeugung Liquidität zu entziehen. Das spricht für eine höhere Volatilität im Jahresverlauf 2018.