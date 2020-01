DAX holt Verluste wieder auf – Coronavirus sollte nicht unterschätzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das neuartige Coronavirus ist eine Schlechtwetterwolke an einem sonst strahlend blauen Börsenhimmel. Aber nicht ohne Risiko für eine länger anhaltenden Periode schlechten Wetters an den Finanzmärkten. Denn die wirtschaftlichen Folgen könnten enorm sein. Airlines und Tourismus-Aktien stehen unter Druck, da Investoren noch dabei sind, die wirtschaftlichen Risiken des Virus zu bewerten. Nach bereits schon vier Todesfällen geht die Angst um, dass es zu einer Wiederholung der SARS-Epidemie des Jahres 2003 kommt.Der Deutsche Aktienindex zeigte sich im Tagesverlauf aus technischer Sicht eher unbeeindruckt von den aufziehenden dunklen Wolken. Die Verluste zum Handelsstart hat der Markt komplett wieder wettgemacht. Allein die Lust, das Allzeithoch zu jagen, war den Anlegern zeitweise vergangen. Über 13.221 Punkten notiert der Index weiter im technisch konstruktiven Bereich. Und so kann es jederzeit zu neuen Angriffen auf das Allzeithoch kommen. Erst darunter müssten Anleger aus Sicht der Charttechnik von einem größeren Unwetter ausgehen.Ums Klima geht’s auch in Davos. Aber zunächst einmal verbreitete US-Präsident Trump gute Stimmung zur zweiten Phase des Handelsstreits und sprach sehr positiv über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft, nahm aber Anlegern gleichzeitig nicht die Hoffnung, dass die Zinsen durch die US-Notenbank tief bleiben werden.

