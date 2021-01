DAX holt die 13.800 wieder zurück – Steigende Volatilität als Warnsignal

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex ist wieder zurück über die Unterstützung von 13.800 Punkten geklettert. Damit wiederholt sich das Spiel der vergangenen Wochen: Überzeugte Käufer nutzen noch so kleine Korrekturen direkt, um wieder einzusteigen. Der Optimismus scheint grenzenlos, der Glaube an eine Fortsetzung der Rally lässt immer mehr Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen.Die Volatilität, mit der die Aktienmärkte in diese Woche gestartet sind und der gestern wie aus dem Nichts gekommene Verkaufsdruck sollten allerdings ernstzunehmende Warnsignale sein. Denn während die an Einfluss gewonnenen Privatanleger auf den nächsten Short Squeeze in der einen oder anderen Aktie, aber auch am Gesamtmarkt warten, rechnet das ‚Smart Money‘ schon seit einiger Zeit mit einer Wende nach unten. Und dieses Tauziehen ist noch nicht vorbei.Die Käufer befinden sich in intakten Aufwärtstrends wie auch jetzt wieder im DAX über 13.800 Punkten klar im Vorteil. Sie kontrollieren den Markt, bis sie diese Kontrolle irgendwann verlieren. Von einem solchen Kontrollverlust zu Gunsten der Verkäufer kann aber noch keine Rede sein. Eine Trendwende im stärksten Zugpferd der Börse – im US-Technologieindex Nasdaq – ist derzeit nicht auszumachen.Der Handel könnte in den kommenden Stunden aber volatil bleiben, da es den einen oder anderen Anleger gibt, der zügelnde Worte hinsichtlich der spekulativen Aktivität an den Finanzmärkten von der Federal Reserve morgen Abend erwartet. Wenn die Fed dann nicht querschießt, hängt es an den später veröffentlichten, wichtigen nachbörslichen Quartalszahlen von Facebook, Apple und Tesla, die Rally am Leben zu halten.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.