DAX – ein holpriger Jahresstart ist nicht ausgeschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die letzten Handelstage des Jahres waren von immer geringeren Umsätzen begleitet. Dieses Verhalten ist vor dem Hintergrund der feiertagsbedingten Ruhe nicht verwunderlich. Der DAX hat es nicht ganz geschafft, den oberen Bereich der Widerstandszone auszuloten. Trotzdem konnte ein freundlicher Jahresabschluss generiert werden. Die freundliche Phase, vor und zwischen den Feiertagen dürfte mit dieser Intensität kaum weiterlaufen können. Dazu waren die Umsätze zu gering und die Versuchung, Gewinne mitzunehmen dürfte zu groß sein. Die Indikatoren befinden sich alle im überkauften Bereich und dürften in den kommenden Tagen Verkaufssignale generieren. Der MACD-Indikator hat zuletzt an Aufwärtsdynamik verloren. Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass ein Verkaufssignal in den kommenden Tagen bevorstehen könnte. Was die Statistik betrifft, so zeigt die Saisonalität ebenfalls für die kommenden Monate eher eine uneinheitliche Phase an.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.