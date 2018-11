DAX hinter Gittern!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Aktienmarkt erwischte in der vergangenen Woche einen ganz schwachen Start und ging bereits am ersten Tag mit einem Minus von 1,77% bei 11.325 Punkten aus dem Handel. Vor allem das Schwergewicht SAP belastete den Leitindex. Hier hat der Zukauf von Qualtrics die Anleger sehr verschreckt. Doch der Kurs konnte sich in den Folgetagen leicht stabilisieren und den 11.300er Bereich zurückerobern. Auf Wochensicht musste dennoch ein negatives Ergebnis von 1,63% bei 11.341 Zählern hingenommen werden. Die Furcht vor einem chaotischen Brexit macht die Marktteilnehmer nervös und lässt sie defensiv agieren.

Charttechnik: DAX30H1 191118

Auf der Tagesebene wird das Geschehen weiterhin von den Shorties dominiert. Es gelang ihnen jedoch nicht das übergeordnete Tief bei 11.050 anzulaufen, um im Anschluss die Abwärtsbewegung auszudehnen. Stattdessen befindet sich der DAX momentan in den Innenstäben und somit steigt aktuell die Wahrscheinlichkeit eines Seitwärtsgeplänkels. Erst ein Ausbruch auf der Unter- bzw. Oberseite könnte wieder erhöhte Dynamik nach sich ziehen. Aus diesem Grund habe ich folgende Punkte im Chart markiert: 11.295/11.612.

Trading-Tipp:

In der kurzfristigen Ausrichtung sieht das Chartbild nicht besonders einladend aus. Da ich als Trendhändler besonders auf die Ästhetik und klare Anhaltspunkte achte, bleibt mir nichts anderes übrig als die Zuschauerrolle einzunehmen, mich in Geduld zu üben und zu warten.

Trading ist vor allem ein Geduldsspiel, das mit dem ständigen Warten verbunden ist. Die meiste Zeit verbringen die Händler mit der Suche nach einem interessanten Wert. Haben sie schließlich etwas Schönes gefunden, wird die restliche Zeit aufs Warten verwendet. Warten auf das richtige Signal, warten bis man eingestoppt wird, warten bis sich die Position endlich zu unseren Gunsten entwickelt. Anschließend ist man mit der Verwaltung des Trades beschäftigt. Das hat dann wieder etwas mit Warten zu tun. Warten, bis das Kursziel erreicht wird, warten bis der Stopp nachgezogen werden kann und so weiter.

Doch die ganze Warterei, die Geduld und Disziplin lohnen sich. Die Belohnung für die ganze Mühe sind Trades, die richtig viele Körner einbringen. Diese Big-Deals brauchen wir, um an den Märkten dauerhaft bestehen zu können.



