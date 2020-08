DAX hinkt der Wall Street weiter hinterher – Tesla, Bitcoin und Gold haussieren

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es bleibt dabei: Neue Rekorde an der Wall Street und der Deutsche Aktienindex hinkt hinterher. Eine Ursache dafür ist der Euro, der in den vergangenen Tagen um weitere zwei Cent zum US-Dollar aufgewertet hat. Solange die Schwäche des Greenback anhält, dürfte auch der DAX Mühe haben, den weiter steigenden US-Börsen zu folgen.Die Anleger haben sich damit abgefunden, dass eine Erholung der Konjunktur von der Krise nicht V-förmig verlaufen wird. Gleichwohl liegen nun die Daten zum Wirtschaftswachstum aus den meisten Ländern für ein sehr schwaches zweites Quartal vor. Die positive Nachricht: Der Einbruch war nicht so stark wie befürchtet. Damit könnte auch der Weg nach oben bei einer anhaltenden konjunkturellen Erholung kürzer sein. Viele Anleger werden von der aktuellen Marktstärke auf dem falschen Fuß erwischt und man kann an den Kapitalströmen erkennen, dass immer noch sehr viel Geld an der Seitenlinie oder in kurzfristigen Zinspapieren geparkt ist, das seinen Weg früher oder später an den Aktienmarkt finden dürfte.Das Handelsvolumen ist gerade sehr dünn und liegt um gut ein Drittel niedriger als sonst im Schnitt dieses Jahres. Dennoch gibt es einige Highlights: Die Aktie von Tesla steigt auf ein neues Allzeithoch und auch der Bitcoin setzt seine Rally fort, nachdem bekannt wurde, dass die US-Regierung die Blockchain für ein alternatives, sicheres elektronisches System zur Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl prüfe. Die Technologie gewinnt immer mehr an Akzeptanz und hat die Kinderstube längst verlassen. Das sorgt für anhaltenden Optimismus unter den Anlegern, die die größte Kryptowährung auf über 12.000 Dollar hieven.Und auch das Gold hat seine Korrektur scheinbar bereits beendet. Der Preis hat gestern die Marke von 1.950 US-Dollar komfortabel überwunden und damit den kurzfristigen Abwärtstrend der 200-Dollar-Korrektur schon wieder umgedreht. Im großen Bild wird damit Potenzial frei bis 2.236 und darüber sogar 2.768 US-Dollar. Bedingung aus technischer Sicht für die Erreichung dieser Kursziele ist das Verteidigen der Unterstützung bei 1.907 US-Dollar.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.