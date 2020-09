DAX heute mit ordentlichem „Wums“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nachdem die amerikanischen Indizes gestern deutlich mit positiven Vorzeichen aus dem Handel gegangen sind, nimmt der DAX heute ordentlich „Wums“ auf und greift sogar die Marke von 13.300 Punkten an.Nach dem gestrigen All-Time-High von Tesla erreicht heute Apple mit 115,75 Euro ein neues All-Time-High. An der Börse Stuttgart ist ein sehr reger Handel in der Aktie festzustellen. Bis zur Mittagszeit wurden bereits Papiere im Gegenwert von zwei Millionen Euro umgesetzt.Tesla reichte gestern bei der amerikanischen Börsenaufsicht Dokumente ein, um eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in kleineren Schritten zu platzieren. Im gestrigen Handel gab die Aktie deutlich ab und fiel sogar unter die 400 Euro Marke. Heute geht es für die Aktie um 1,77% bergauf.Die CureVac-Aktie wird auch heute sehr häufig bei uns gehandelt. Der SAP-Gründer Dietmar Hopp ist mit seiner Beteiligungsgesellschaft Hauptaktionär mit 49,5%. Das nach einem Impstoff gegen das Corona-Virus forschende Unternehmen wird heute mit einem Aufschlag von 7,16% bei 50,13 Euro gehandelt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.