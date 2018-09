DAX in der heißen Verkaufszone

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Von Zurückhaltung auf den Märkten weiterhin keine Spur. Der deutsche Leitindex konnte in der letzten Handelswoche rund 2,5% auf 12.430 Punkte zulegen und schaffte damit die zweite starke Woche in Folge. Vor allem die US-Indizes zeigen keine Angst vor dem schwachen September und so kletterten sie am letzten Freitag auf neue Höchststände. Warnsignale wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China werden nach wie vor ignoriert. So hatte die amerikanische Regierung weitere Strafzölle von zunächst 10% für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar verhängt. Die Antwort der Chinesen ließ nicht lange auf sich warten, doch mit 60 Milliarden sind die Vergeltungsmaßnahmen nicht so streng ausgefallen wie von vielen Marktteilnehmern befürchtet.

Zurück zum DAX: In der letzten Analyse habe ich deutlich gemacht, dass ich mich nicht gegen den großen Tagestrend stellen möchte und aus diesem Grund in den abwartenden Modus geschaltet habe. Da kein neues Gegensignal (Abwärtstrend in der Stunde) ausgebildet wurde, habe ich im DAX noch nicht investiert und verweile momentan an der Seitenlinie.

Charttechnik: DAX30Daily 24918

Auf der Tagesebene hat der Kurs nun die heiße Zone erreicht. Im Klartext: Der DAX hat 50% der letzten Bewegung schon mal abgearbeitet. Somit wird es jetzt immer mehr Anleger geben, die den Leitindex auf dem Schirm haben und mit dem entsprechenden Signal auf fallende Kurse spekulieren wollen. Was wäre jetzt das richtige Setup?

Trading-Tipp:

Zum einen ein neuer Abwärtstrend im kurzfristigen Bereich (siehe Vorwoche), zum anderen könnten die Anleger jetzt auch die Tages-Short-Umkehrkerze vom letzten Freitag als Trigger nutzen. Dafür müsste sie bestätigt werden, also das Tief bei 12.352 müsste signifikant unterschritten werden. Ich empfehle den Stopp auf die Marke von 12.486 zu legen. Sollte allerdings die Korrekturphase ausgedehnt werden, ist das Hoch bei 12.596 als nächstes und letztes Anlaufziel zu sehen, denn oberhalb von diesem Level wäre das Short-Szenario nicht mehr gegeben.

Wichtig: Von heute an gelten die neuen Aktienindizes. Im DAX bleibt allerdings nahezu alles beim Alten. Einzig das Gründungsmitglied Commerzbank wird durch den Zahlungsdienstleister Wirecard ersetzt. Weit größer sind die Änderungen in den unteren Klassen wie M-DAX, S-DAX und Tech-DAX.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.