DAX hängt fest – Vorerst Entwarnung vom Anleihemarkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 14. Juli 2017

Die Erkenntnis, die die Märkte aus dieser Handelswoche ziehen können, ist, dass ein deutlicher Zinsanstieg, der zwischenzeitlich drohte, abgewendet werden konnte. Die Zinsen fallen wieder, auch dank der Kommentare aus der US-Notenbank.

Da es eine direkte Konkurrenzsituation zwischen Aktien und Anleihen gibt, wenn Investoren ihre Portfolios zusammenstellen, wäre es abträglich für die Stimmung am Aktienmarkt, wenn über den Anleihenmärkten plötzlich zu viel Rauch aufsteigt.

In der kommenden Woche wird sich der Markt stark auf die Berichtssaison und damit auf das konzentrieren, was ihn hauptsächlich antreibt: Die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Technisch betrachtet steckt der Deutsche Aktienindex zwischen 12.625 und 12.650 Punkten fest. Gelingt ein Ausbruch aus dieser sehr engen Spanne, kann es in die eine oder andere Richtung sehr schnell gehen.