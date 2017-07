Der DAX hängt fest

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurz nach Handelseröffnung flammte heute so etwas wie Kauflaune auf. Der DAX sprang dabei plötzlich wieder über die charttechnisch wichtige Marke von 12.500 Punkten und erreichte im Hoch zunächst 12.539 Zähler.Doch dann fehlten offenbar Anschlusskäufe, um das Niveau weiter zu steigern oder wenigstens zu halten. So fiel das deutsche Börsenbarometer wieder zurück. Zur Stunde liegt der Kurs bei 12.465 Punkten nur noch mit 0,2 Prozent im Plus.Heute ist der Datenkalender nur recht spärlich gefüllt. Die Börsianer warten dafür mit Spannung auf die Auftritte von Janet Yellen in Washington am Mittwoch und Donnerstag. Die Chefin der US-Notenbank (Fed) wird dort zu ihrem halbjährigen Auftritt vor den beiden Kammern des US-Kongresses erwartet.Die Geschäfte des Profiküchen-Ausstatters Rational liefen im vergangenen Halbjahr offensichtlich richtig gut. Es zeichnet sich wohl schon jetzt ab, dass die bisherige Prognose für das Gesamtjahr bei Umsatz und Absatz leicht übertroffen wird. Wie der Konzern aus Landsberg am Lech mitteilte, werde das Geschäft 2017 um elf bis 13 Prozent zulegen. Details zum zweiten Quartal sollen am 8. August veröffentlicht werden.Die im MDAX notierten Aktien sind heute sehr gefragt. Sie verteuerten sich bisher um 5,4(!) Prozent.Der Zahlungsabwickler Wirecard erfreute seine Aktionäre ebenfalls mit der Aussicht auf höhere Gewinne. Hier wurde die Ergebnisprogose angehoben.Die Aktien verteuerten sich bisher um 2,6 Prozent.Die Aktien von GFT Technologies stehen weiterhin unter Verkaufsdruck. Die Titel rutschen bisher um 2,4 Prozent ab, nachdem sie gestern mit einem Abschlag von knapp elf(!) Prozent aus dem Handel gingen.Der Softwareanbieter hatte zuvor seine Gewinn- und Umsatzprognose gesenkt, weil die beiden Großkunden Deutsche Bank und Barclays die IT-Investitionen für ihr Investmentbanking zurückgeschraubt haben. Dadurch werde der Umsatz für GFT in diesem Jahr voraussichtlich um 37 Millionen Euro niedriger liegen als geplant. Dies sein durch die Aufträge anderer Kunden nicht aufzufangen.