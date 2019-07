DAX hängt an entscheidender Marke fest - US-Zahlen weiter nur durchwachsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex hängt jetzt dort fest, wo er schon dreimal scheiterte: bei rund 12.534 Punkten. Die Euphorie, die gestern noch herrschte, kommt an solchen technischen Marken plötzlich völlig zum Erliegen. Schließt der Index den Tag, spätestens aber die Woche allerdings über dieser Marke ab, würde Potenzial bis in die Region um 13.200 Punkte freigesetzt. Es kann also durchaus mit einer Fortsetzung der Rally gerechnet werden, wenn die Käufer jetzt am Ball bleiben.Die Caterpillar-Quartalszahlen wirken wie schlechte Wirtschaftsdaten aus der Industrie. Der Baumaschinenhersteller sprach einerseits von weniger Nachfrage auf der Endkundenseite, auf der anderen Seite aber auch von besserer Preisgestaltungsmacht. Caterpillar befindet sich angesichts laufender Restrukturierungen und einer schwachen Industrienachfrage immer noch in einer Phase der Stabilisierung. Es ist jedoch erfreulich zu sehen, dass der Konzern seine Umsatzziele auch deshalb erreicht hat, weil er mit seinen Kunden bessere Preise aushandeln konnte.Die Zahlen von Boeing waren heute weit weniger erschreckend, als sie es hätten sein können. Was die Aktie ein wenig lähmt, ist die Tatsache, dass das Management für das Gesamtjahr weiterhin keine Geschäftsziele ausgibt. Das ist aber angesichts der Unsicherheit rund um das Flugzeugmodell 737-MAX durchaus verständlich. Boeing hängt gerade in der Luft, aber von einem Absturz kann man nach den heutigen Zahlen nicht sprechen.Die stärkere Beaufsichtigung des Technologiesektors durch die US-Behörden wirkt heute ebenfalls dämpfend. Hinzu kommt eine Herabstufung für Amazon. Amazon dürfte in Zukunft höhere Kosten für Prime-Rücksendungen und schnellere Zustellungen aufwenden in der Erwartung, so Marktanteile von Konkurrenten zu gewinnen. Mehr Kosten heißt aber auch erst einmal weniger Gewinne.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.