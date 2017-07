DAX hält (noch) die 12.400 – Nächstes Ziel 12.100 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 03. Juli 2017

Das Umfeld für Neuengagements am Aktienmarkt ist aktuell etwas unsicher: US-Präsident Trump geht seinen Weg in Richtung Isolation und Strafzölle weiter und der Euro probt den Aufstand und könnte über den entscheidenden Widerstand bei 1,1450 US-Dollar nach oben ausbrechen. Zudem gehen die Investoren mehrheitlich davon aus, dass die Korrektur im Ölpreis noch nicht ausgestanden ist, auch wenn sich der Preis in den vergangenen Tagen wieder etwas erholen konnte.

Die positiven Treiber für eine Fortsetzung der Rally fehlen, die Stimmung auf dem Börsenparkett ist ziemlich mies. Nun hat der Deutsche Aktienindex auch ein Doppeltop aktiviert, dessen Ziel nach unten zunächst bei 12.100 Punkten liegt. Vom aktuellen Wochenstart bei rund 12.400 Punkten bedeutet das also noch ein Abwärtspotenzial von weiteren 300 Punkten, bevor es zu einer Stabilisierung kommen könnte.

Die Korrektur im DAX, die eigentlich erst im August erwartet wurde, passiert damit schon jetzt. Wir haben es mit einer bärischen Zyklenüberlagerung zu tun – ein Signal, das von technischen Analysten als negative Entwicklung interpretiert wird.