DAX hadert mit dem hohen Kursniveau – Pandemie stellt Marktgesetze auf den Kopf

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es gleicht schon einem Treppenwitz der Geschichte, dass das von Noch-Präsident Donald Trump für den Dow Jones ausgegebene Kursziel von 30.000 Punkten exakt in dem Moment erreicht wurde, als er den Weg für seinen Nachfolger Joe Biden freimachte. Der Anstieg über die runde Marke hat aber auch eine gewisse Signalwirkung für Anleger. Die Old Economy kommt langsam wieder zurück, die Normalisierung schreitet voran.Bisher ging es in diesem Jahr an der Börse vor allem um die großen Technologieaktien. Jetzt breitet sich die Stärke der Rally weiter aus, die Marktbreite nimmt zu. Das ist ein gutes Zeichen. Das könnte auch ein Grund für Investoren sein, dem Anstieg an der Wall Street weniger skeptisch gegenüberzustehen. Wenn nur wenige große Aktien aus nur einem Sektor einen Anstieg des Gesamtmarktes tragen, dann wird dieser anfälliger für Korrekturen. Das aber wird mit jedem guten Tag im Dow Jones nun weniger ein Problem.Technologieaktien gelten mittlerweile als defensive Werte, die dann angesteuert werden, wenn die Probleme in der Pandemie wieder größer werden. Die mutigen greifen bei zyklischen Aktien zu, wenn sich die Pandemie zu bessern scheint. Aktuell sind die Marktgesetze quasi auf den Kopf gestellt.Der Deutsche Aktienindex hadert noch mit dem in der Impfstoff-Euphorie erreichten Kursniveau und kommt trotz der Rally an der Wall Street nicht so richtig voran. Aber solange Gewinnmitnahmen in großem Stil weiter ausbleiben und die Marke von 13.050 Punkten hält, bleibt aus technischer Sicht die Welt in Ordnung.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.