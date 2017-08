DAX nach guten Vorgaben im Plus - Fallender Euro sorgt für Erleichterung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Ein weiter fallender Euro und gute Vorgaben von der Wall Street – der Deutsche Aktienindex hat heute die Chance, weiter Boden gut zu machen und sich so von der kritischen Region knapp unter 12.000 Punkten nach oben abzusetzen.

Mit der Bärenfalle zum Wochenstart im Rücken könnte dem DAX ein „Reversal“ zum Ende der Woche hin gelingen, wenn die Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitagnachmittag so gut sind wie in den privaten ADP-Vorabschätzungen indiziert. Solange der DAX die zentrale Unterstützung bei 11.941 Punkten verteidigen kann, könnte hier ein Boden entstehen.