DAX: Der große Zwiespalt

Nach dem Jubel über die wiederaufgenommenen Gespräche im Handelskonfliktzwischen den USA und China konnten sowohl der DAX als auch die großenUS-Indizes die Zugewinne gestern intraday nicht komplett verteidigen.Zweifel schwingen immer noch mit. Die USA und China reden wiedermiteinander, die nächste Anhebung der Strafzölle durch Präsident Trumpist vorerst vom Tisch und auch zur Causa Huawei gibt es Entspannung. DieBörse hat das sehr erfreut zur Kenntnis genommen.Und doch bleiben Zweifel, denn eine Einigung bedeutet das noch langenicht. Und an anderen Stellen knirscht es mit den USA weiter gewaltig,so im Atomkonflikt mit dem Iran und in Handelsfragen mit der EU, wogerade wieder die Subventionsfrage für Flugzeugproduzenten fürSprengstoff sorgt. Dabei wäre eine Entspannung der Lage dringendnotwendig, denn die Industrie braucht unbedingt frischen Rückenwind.Die jüngsten Daten zur Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in denUSA, der Eurozone und China zeigen noch keine signifikanten Anzeicheneiner wieder anziehenden Dynamik. Insofern sind die Anleger weiter imZwiespalt zwischen trister Gegenwart und einer möglicherweise besserenZukunft. Wir raten dazu, die technische Klärung der Lage abzuwarten.Gelingt DAX, Dow Joneses & Co. in Kürze ein Ausbruch auf neueJahreshochs, ist ein prozyklisches Aufstocken der Investitionsquotevertretbar.