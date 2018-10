DAX: Das große Beben!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Puh, das war mal eine düstere Handelswoche. Summa summarum verlor der deutsche Leitindex fast 5% und ist mit 11.523 Punkten in den ersehnten Feierabend gegangen. Die Lage spitzt sich also weiter zu, die Anleger sind zunehmend verunsichert, fliehen aus dem Aktienmarkt, erhöhen ihre Cash-Bestände und warten auf ruhigere Zeiten. Man könnte auch sagen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, an dem viele Investoren in Panik verfallen.

Charttechnik: DAX30H1 151018

Stand Short-Trade:

Aktuell sollte der Stopp der Händler, die auf fallende Kurse gesetzt und unterhalb von 12.352 Zählern eine Short-Position aufgebaut haben, korrekterweise über der Tageskerze vom 9. Oktober bei ca. 12.333 liegen. Warum so ein weiter Abstand? Aktuell befindet sich der Index in den Innenstäben und folgerichtig musste der Stopp zurückversetzt werden. Einen Teilverkauf (1/3 der Position) habe ich am relevanten Tief bei 11.862 realisiert.

Ausrichtung:

Nun müssen wir aufpassen, dass wir von den angelaufenen Gewinnen nicht mehr so viel hergeben. Aus diesem Grund schlage ich vor die Verwaltung komplett zu ändern. Im Klartext: Wir konzentrieren uns auf die untergeordnete Zeiteinheit, also den Stundenchart, und handeln dort den aktuellen Abwärtstrend. Der Stopp müsste jetzt bei 12.038 platziert werden. Sollte das letzte markante Hoch bei 11.710 nachhaltig überwunden werden, empfehle ich einen weiteren Teilverkauf (1/2 der Restposition) zu realisieren. Warum? Die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur ist nach dem jüngsten Abverkauf kräftig gestiegen. Rutscht der Kurs allerdings unter die 11.396, so kann der Stopp auf 11.752 nachgezogen werden.

Trading-Tipp:

Da wir natürlich weiterhin mit der Short-Seite Vorlieb nehmen müssen und eine Erholungsbewegung immer wahrscheinlicher wird, verbleibe ich zunächst an der Seitenlinie. Wie bereits erwähnt, überlasse den Korrekturhandel (Handel gegen den großen Trend) anderen Marktteilnehmern – es sei denn der DAX läuft im Stundenchart den letzten Hochpunkt bei 11.710 an und zeigt in dieser Zone Schwäche. In diesem Fall wäre ich bereit einen Positionsaufbau in Short-Richtung mit einem engen Stopp bei 11.722 in Erwägung zu ziehen (Pyramidenaufbau). Eine sehr spekulative aber durchaus lohnenswerte Angelegenheit. Springt der Kurs über das Level, wäre das ein Gegensignal und meine Idee dahin.

GBP/JPY: Der zweite Short-Versuch

Es ist der Gigant unter den Währungspaaren. Der japanische Yen ist eine Sicherheitswährung. Sobald die Märkte ins Wanken geraten flüchten die Anleger in den japanischen Yen. Warum ist das so?

Zunächst überrascht es, wenn beim Yen viele Marktteilnehmer von einem sicheren Hafen sprechen. Die öffentliche Verschuldung Japans lag im Jahr 2017 gemessen am Bruttoinlandsprodukt sogar weit über dem Wert von Griechenland. Tatsache ist aber, dass der Yen stark mit wirtschaftlichen und politischen Krisen in der Welt korreliert. Das liegt daran, dass der Yen eine Währung ist, die seit Jahrzehnten für sogenannte Currency Carry Trades (CCT) prädestiniert ist. Anleger aus der ganzen Welt, aber auch Japaner selbst (re-)finanzieren sich in Yen, der wegen des niedrigen Zinsniveaus in Japan billig zu haben ist.

Charttechnik: GBPJPYDaily 151018

Der Kurs verweilte in den letzten Wochen in einer Range und konnte weder in die eine oder andere Richtung Druck aufbauen. Aus charttechnischer Sicht ist der Abwärtstrend im Big-Picture allerdings deutlich zu sehen und das sollten wir uns zunutze machen. Das Potenzial auf der Unterseite ist ebenfalls relativ groß. Das erste Anlaufziel auf dem Weg nach unten befindet sich erst bei 139,87.

Trading-Tipp:

Der Start in die neue Woche hat meinen Plan leicht durcheinander geworfen. Der Kurs hat nämlich mit einem Gap nach unten eröffnet. Die Empfehlung per Market-Order sofort eine Short-Position aufzubauen habe ich verworfen. Ich rate auf eine Erholung zu warten und erst im Bereich von 147,30 einzusteigen. Dem Stopp würde ich etwas Luft geben und bei 150,20 setzen. Ich präferiere aufgrund des Tagescharts eine großzügigere Verwaltung per Bewegung/Tag. Sollte dies nicht eintreffen, wäre ein Entry auf der Stundenebene möglich. Dafür brauchen wir aber zunächst einen schönen Abwärtstrend in der kurzfristigen Ausrichtung.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.