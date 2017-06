DAX greift die 12.800 an – Geldpolitik könnte neue Impulse bringen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex ergreift erneut die Chance und steigt wieder an die Hochs der vergangenen Woche, verbleibt aber damit weiterhin in seiner eher neutralen Handelsspanne. Der stärkere Wochenauftakt schafft damit zunächst keine neuen Perspektiven. Erst ein Ausbruch über 12.800 Punkte würde neues Kurspotenzial in Richtung 13.000 Punkte eröffnen.

Die Anleger warten nun auf neue Impulse von den beiden für morgen angesetzten Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi. Von besonderem Interesse dürfte dabei vor allem sein, was Draghi zur zuletzt eher schwächeren Inflation sagen wird. Bei der Fed-Chefin wird man vor allem darauf achten, wie sie die zuletzt gemischte konjunkturelle Lage in den Vereinigten Staaten interpretiert.