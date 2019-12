DAX gibt weiter ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zur Wochenmitte gibt der DAX erneut etwas nach. Kurz nach Handelsstart war der DAX bis auf 13.238 Punkte abgesackt. Bis zum Mittag kann sich der DAX davon jedoch wieder etwas erholen und notiert bei rund 13.250 Punkten. Das bedeutet gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ein Minus von 0,2 Prozent.Auch die Vorgaben aus den USA und Asien geben dem DAX am heutigen Handelstag wenig Anlass zu Kursgewinnen. Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq waren gestern unisono 0,1 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. In Asien sind die Verluste deutlicher: Der Nikkei gibt 0,6 Prozent ab, der Shanghai Composite notiert 0,4 Prozent tiefer.Zumindest von Seiten der deutschen Wirtschaft kommen positive Nachrichten: Dem ifo-Geschäftsklimaindex zufolge hellt sich die Stimmungslage bezüglich der deutschen Konjunktur weiter auf. Für Dezember stieg der Index gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozentpunkte auf 96,3 Prozent. Damit liegt der Geschäftsklimaindex über den Erwartungen der Analysten und auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Für den ifo-Geschäftsklimaindex werden jeden Monat etwa 9.000 Manager der deutschen Wirtschaft zur Geschäftslage und zu den Aussichten befragt.Für die Aktie des SDAX-Konzerns Jungheinrich ist es heute in bislang denkbar schlechter Handelstag. Zwar zählt die Aktie zu den meistgehandelten Werten in Stuttgart – doch das Minus von über 22 Prozent spricht Bände.Aufgrund eines rückläufigen Markts warnt Jungheinrich für das kommende Jahr vor einem geringeren Umsatz. Nach einem prognostizierten Umsatz von 3,85 bis 4,05 Milliarden Euro für 2019 rechnet der Gabelstaplerhersteller fürs kommende Jahr nur noch mit Umsätzen von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro. Auch das operative Ergebnis soll dementsprechend zurückgehen – sehr zum Missfallen der Aktionäre.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.