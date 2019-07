DAX gibt weiter ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit schwachen Vorgaben aus den USA und Asien im Rücken legt der DAX am Dienstag den Rückwärtsgang ein. Rund ein Prozent verliert das Aktienbarometer und rutschte damit zeitweise unter 12.400 Zähler. Der Dow Jones Index hatte am Montagabend 0,4 Prozent verloren, an der Nasdaq betrug das Minus 0,8 Prozent. Nachdem der japanische Nikkei Index zunächst im Plus gestartet war, steht mittlerweile ein Minus von rund ein Prozent zu Buche. Am Nachmittag werden die US-Börsen wohl weiter abgeben – die Futures auf Dow & S& P verlieren bereits 0,5 Prozent, an der Nasdaq geht es 0,8 Prozent runter.Gespannt warten die Anleger auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Wochenmitte. Im Rahmen der traditionellen halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress wird dieser Rede und Antwort stehen. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die Entwicklung der Leitzinsen. Überraschend gute Arbeitsmarktdaten hatten Ende vergangener Woche die Hoffnungen auf eine Zinssenkung von bis zu 0,5 Prozent auf der Juli-Sitzung gedämpft.Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten stützt die Ölpreise und so kostet ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil am Dienstag weiterhin gut 64 US-Dollar. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump dem Opec-Land Iran wegen des erneuten Verstoßes im Atomabkommen gedroht.Am Montagabend hat BASF die Prognose für das laufende Jahr gesenkt und auf die eingetrübte Weltkonjunktur und den anhaltenden Handelskonflikt verwiesen. Nachdem bisher ein Umsatzplus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr angepeilt wurde, rechnet der DAX-Konzern jetzt mit leicht rückläufigen Zahlen.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen wird sogar um bis zu 30 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Bislang war hier ein Anstieg von ein bis zehn Prozent geplant. Nach anfänglichen Verlusten hat die Aktie sich wieder ins Plus vorgearbeitet und legt gegen den Trend über ein Prozent zu.Die Herabstufung der Apple-Aktie durch den bekannten Apple-Analysten Rosenblatt hat der Aktie zugesetzt. Dieser senkte die Einschätzung auf „Verkaufen“ und sieht den fairen Aktienkurs nun bei 150 Dollar. Zur Begründung verwies er auf die anstehenden iPhone Verkaufszahlen, die Apple am 30. Juli im Rahmen seiner Quartalspräsentation vorlegen wird. Diese werden nach seiner Einschätzung enttäuschend ausfallen. Am Dienstag notiert die Apple-Aktie leicht schwächer bei 176,70 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.