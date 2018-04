DAX gibt Gewinne wieder ab – Russland bereitet den Anlegern Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 09. April 2018

Am Nachmittag ging dem Deutschen Aktienindex dann doch etwas die Luft aus. Der Einbruch des russischen Aktienmarktes und des Rubel sorgten für Unsicherheit.

Und auch der Euro hat im Bereich 1,2260 US-Dollar das zweite Mal in einem Monat weitere Verluste abgelehnt und beginnt erneut zu steigen. Hier könnte sich eine Eindeckungsrally entwickeln, wenn diese Dynamik anhält. Zumal könnte die Gemeinschaftswährung bei weiterer Rubelschwäche zu einer Art Fluchtwährung werden. Das wäre dann eine schlechte Nachricht für den DAX, der seit Jahresbeginn immer wieder sehr empfindlich auf einen starken Euro reagierte.

Dass Peking in den wachsenden Spannungen mit Washington nun auch die Taiwan-Frage mit einfließen lässt, öffnet neben Syrien jetzt unmittelbar einen weiteren geopolitischen Nebenkriegsschauplatz, der die Risikobereitschaft an den Aktienbörsen begrenzen könnte. Die Situation scheint sich für den Moment von Woche zu Woche weiter einzutrüben, was am Ende wohl auch in den Konjunkturdaten ablesbar sein dürfte.

Die Aktie der Deutschen Bank war heute die Aktie des Tages im DAX. Jetzt wird jemand an die Spitze des größten deutschen Bankhauses gehoben, der schon fast sein ganzes Leben dort arbeitete. Das weckt Vertrauen bei den Aktionären, dass jetzt die richtigen Schritte ergriffen werden, um den Turnaround zu schaffen. Die Kursgewinne in der Aktie der Deutschen Bank sorgten zumindest heute Morgen noch für gute Stimmung auf dem Frankfurter Parkett. Aber auch hier schmolz mit dem Gesamtmarkt das Plus im Handelsverlauf zusammen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.