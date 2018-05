DAX gibt Gewinne wieder ab – Ölpreis gewinnt an Dynamik nach unten

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die Freude über die Verhinderung eines italienischen Finanzministers, der über einen Euro-Ausstieg nachdenkt, währte nur kurz. Denn das Scheitern der Regierungsbildung in Rom hat wenn überhaupt nur kurzfristig einen positiven Effekt, langfristig verlängert es die Phase der Unsicherheit um weitere Monate. Und bis zu potenziellen Neuwahlen im Herbst dürfte die Zahl der Anhänger der populistischen Kräfte in Italien nicht kleiner werden.

Die wegen des Feiertages in den USA und Großbritannien auch in Frankfurt niedrigen Umsätze haben die Skeptiker genutzt, um den Deutschen Aktienindex unter die Unterstützung von 12.873 Punkten zu drücken. Kann die Marke bis zum heutigen Handelsschluss nicht zurückerobert werden, droht ein Rutsch bis auf mindestens 12.650 Punkte. Da nützt es auch nichts, dass der Euro ebenfalls aufgrund der politischen Hängepartie in Italien gegenüber dem US-Dollar wieder ins Minus drehte, nachdem auch hier zuvor die Erleichterung für ein Plus sorgte.

Entspannung kommt vom Ölpreis, was aber am Aktienmarkt noch nicht angekommen ist. Hier werden seit Freitag massive Long-Positionen abgebaut, die zuletzt auf ein Maß angestiegen waren, welches in der Vergangenheit ein Signal für eine bevorstehende Korrektur des Ölpreises war. Dass das Handelsvolumen am Freitag während des Ausverkaufs um den Faktor fünf höher war als sonst zeigt deutlich, dass es hier einige sehr eilig hatten, aus dem Markt rauszukommen.

Dieser Trend könnte sich fortsetzen, zumal Saudi Arabien und Russland darüber nachdenken, ihre Produktionsmengen wieder hochzufahren. Das ist verständlich, denn immerhin fördern die Vereinigten Staaten mittlerweile mehr Öl als die beiden Länder für sich betrachtet. Hier geht es um die Vorherrschaft auf dem weltweiten Ölmarkt. Die Saudis und Russen könnten mit dem Versuch, die Ölpreise wieder fallen zu lassen, die amerikanische Ölindustrie etwas ausbremsen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.