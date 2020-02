DAX gibt Gewinne ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX entfernt sich während des heutigen Handelstages spürbar von seinem Allzeithoch von 13.640 Punkten. Trotzdem fällt die Wochenbilanz äußerst positiv aus. Zu Beginn der Handelswoche kämpfte der DAX vehement um die 13.000 Punkte Marke, die er mit der Kurserholung der letzten Tage signifikant hinter sich gelassen hat. Mit einer Handelsspanne von 90 Punkten zeichnet sich vor dem Wochenende eine gewisse Beruhigung ab. Mit 13.470 Punkten am Nachmittag scheint es den ersten Verlusttag in der bisherigen Handelswoche zu geben.Nachdem die Deutsche Bank gestern einen neuen Großaktionär präsentieren konnte, ist die Aktie auch heute absoluter Umsatzspitzenreiter an der Börse Stuttgart. Die Aktie liegt am Nachmittag unverändert bei 9,42 Euro.Die Daimler Aktie wird heute an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Nachdem die Aktie sich in der laufenden Handelswoche erfolgreich von ihrem Mehrjahrestief aus dem letzten August lösen konnte, notiert Daimler mit einem Tagesverlust von 3 % bei 42,83 Euro.Mit Wirecard gehört ein alter Bekannter zu den Umsatzspitzenreitern bei den Aktien. Die Aktie zeigt sich mit einer Handelsspanne von 138,40 Euro im Tagestiefund 139,50 Euro im Tageshoch ungewöhnlich stabil. Gegen Nachmittag notiert die Aktie bei 138,75 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.