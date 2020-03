DAX gibt Anlass zur Hoffnung – Relative Stärke gegenüber der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch nach der erneuten Intervention der US-Notenbank Federal Reserve bleibt die Wall Street noch weit von einer Stabilisierung entfernt. Besser sieht es da erstaunlicherweise für den Deutschen Aktienindex aus. Aus technischer Sicht könnte hier über 8.616 Punkten ein Boden entstehen. Der Index hat in den vergangenen zwei Handelstagen eine relative Stärke zu seinen US-Pendants entwickelt.Offenbar wird an der Börse die Reaktion auf die wirtschaftlichen Bedrohungen durch das Coronavirus in Deutschland besser bewertet als die Maßnahmen der US-Regierung. Die USA drohen nach Europa nun zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie zu werden. Goldman Sachs rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 30 Prozent im zweiten Quartal. James Bullard von der US-Notenbank schließt sogar eine Arbeitslosenquote von 30 Prozent in den USA nicht aus.Vor dem Start des heute angekündigten grenzenlosen Anleihekaufprogramms der Fed hatte es Warnungen vor einem Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes gegeben. Wenn die Menschen demnächst kein Lohn und Gehalt mehr bekommen, zahlen Sie Ihre Mieten nicht und damit wären die zuletzt auf einem hohen Niveau angelangten Immobilienpreise nicht mehr haltbar. Dies kann zu einem Dominoeffekt führen, der wiederum negative Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige haben kann.Um auch in Deutschland eine schnelle Konjunkturerholung nach der Eindämmung des Virus zu ermöglichen, muss jetzt sichergestellt werden, dass durch die Quarantäne die Produktionskapazitäten in der Wirtschaft nicht verloren gehen. Sonst stünde das Land möglicherweise am Ende an einem Punkt, wo das Virus zwar besiegt ist, die Kapazitäten aber so deutlich heruntergefahren wurden, dass es lange dauern wird, diese wiederherzustellen. Jetzt geht es deshalb darum, permanenten Schaden abzuwenden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.