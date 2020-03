DAX gibt nach!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Versuchte sich der DAX an den vergangenen zwei Tagen mit einem Plus von jeweils knapp über einem Prozent wieder etwas zu erholen, geht dem deutschen Leitindex am Donnerstag wohl vorerst die Puste aus. Bis zum Mittag verliert der DAX rund 1,6 Prozent und rutscht damit wieder unter die Marke von 12.000 Punkten. Trotz Zinssenkungen der Notenbanken und der Zusicherung des Internationalen Währungsfonds zur Eindämmung des Coronavirus und der Stützung der Wirtschaft scheinen die Corona-Sorgen bei den Anlegern derzeit zu überwiegen.Keine Aktie handeln die Stuttgarter Anleger am Donnerstag häufiger als die des im DAX notierten Automobilzulieferers Continental. Am Morgen hatte Continental Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt – und die Anleger wohl massiv enttäuscht. Mit einem Nettoverlust von 1,2 Milliarden Euro fuhr Continental das schlechteste Ergebnis seit zehn Jahren ein. Für die Aktie geht es daraufhin um über 12 Prozent gen Süden, am Mittag notiert sie bei rund 86,30 Euro.Am Donnerstag ebenfalls rege gehandelt und tief im Minus: ProSiebenSat.1. Auch hier lasten schwache Geschäftszahlen auf der Aktie, die in der Spitze um bis zu 12 Prozent nachgab und am Mittag bei knapp 10 Euro noch rund 8 Prozent tiefer notiert. So fiel das bereinigte Ergebnis im vergangenen Jahr um 14 Prozent, der Umsatz stieg leicht um drei Prozent. Enttäuscht zeigten sich Analysten auch vom Ausblick für 2020, der hinter den Markterwartungen zurückblieb.Auch die Allianz bleibt bei den Anlegern in Stuttgart weiter im Fokus. Bis zum Mittag allerdings gibt die Allianz-Aktie am Donnerstag rund 3,5 Prozent ab und fällt damit auf etwa 194,70 Euro. Am Morgen hatte die Privatbank Berenberg die Allianz mit „Buy“ und einem Kursziel von 282 Euro bewertet. In Zeiten steigender Ertragsqualität sehen die Analysten die Aktion von Versicherungskonzernen generell unterbewertet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.