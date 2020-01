DAX mit gesunder Korrektur - Engpass am Ölmarkt unwahrscheinlich

Die geopolitischen Spannungen haben die Rally am deutschen Aktienmarkt im neuen Jahr etwas aus dem Tritt gebracht. Ein kleines Gewitter wie das aktuelle kann aber auch eine bereinigende Wirkung haben. Ständig steigende Kurse sind nicht gesund. Selbst im stärksten Bullenmarkt muss es von Zeit zu Zeit einmal Korrekturen geben. Eine solche sehen wir gerade in einem vertretbaren Ausmaß.



Während die Zykliker und Airlines im Deutschen Aktienindex von einem steigenden Ölpreis besonders stark getroffen werden könnten, steht die US-Wirtschaft diesem mittlerweile neutral gegenüber. Die Ölindustrie der Vereinigten Staaten könnte wieder mehr investieren, um vom steigenden Ölpreis zu profitieren. Das wiederum könnte dann einen schwächeren Konsum auffangen, und zwar so, dass am Ende eine schwarze Null oder sogar ein wenig Wachstum übrig bliebe.



Was die Börse jetzt nicht brauchen kann, wäre ein sprunghaft steigender Ölpreis. Danach sieht es aber nicht aus. Es findet lediglich eine Anpassung des Ölpreises an die gestiegenen geopolitischen Risiken statt. Bei 70 US-Dollar steckt der Preis der Sorte Brent fest. Ab jetzt wird es für weitere Preissteigerungen schwer. Immerhin schaut die amerikanische Ölindustrie jetzt genau hin, ob sie nicht doch stärker in neue Fördertürme investiert. Die Restkapazitäten der OPEC+ liegen außerdem gerade nach der jüngsten Fördermengenkürzung auf einem komfortablen Niveau. Im Bedarfsfall – bei einer Eskalation – könnte der Weltmarkt also in absehbarer Zukunft mit ausreichend Öl versorgt werden. Die akute Gefahr eines Lieferausfalls ist entsprechend gering.