DAX mit geschwächter Ausgangsposition für die Handelswoche

Nach einem guten Start in der letzten Handelswoche gab der DAX gegen Ende der Woche noch einmal deutlich nach und landete in der Wochenfrist nur leicht im Plus. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten – vor allem auf der politischen Bühne – scheinen sich Investoren im Moment eher zurückzuhalten. Von weiteren Seitwärtsbewegungen können Anleger mit Inlinern wie den Papieren HU9T9C (Barrieren 9.400 – 13.800) oder SC31Z9 (Barrieren 9.600 – 13.600) aus unserer ISIN-Liste profitieren. Aber auch andere Indizes legten zum Ende der letzten Handelswoche noch einmal den Rückwärtsgang ein. Werfen wir einen Blick auf die Analyse von Martin Huber für die Börse München.

Zu Beginn der letzten Woche haben Entspannungssignale zwischen den USA und Nordkorea die Hoffnung auf eine diplomatische Konfliktlösung geschürt. In der Folge konnten die wichtigsten globalen Leitindizes mehrheitlich wieder zulegen. Die dreitägige Erholungsphase, die u.a. den deutschen Leitindex DAX zur Wochenmitte wieder an die 12.300 Punkte-Linie herangeführt hatte, fand am Donnerstag allerdings ein jähes Ende.

Neu entfachte Terrorängste nach dem Terroranschlag in Barcelona und zunehmende Sorgen um die politische Handlungsfähigkeit von US-Präsident Donald Trump in Bezug auf seine Steuerreform- und Investitionspläne, lasteten auf den Aktienmärkten. An der Wall Street musste bspw. der US-Leitindex Dow Jones Industrial letzten Donnerstag den größten Tagesverlust seit drei Monaten hinnehmen.

Auch am Freitag legten viele Aktienindizes überwiegend den Rückwärtsgang ein. So verlor neben dem DAX auch der Index für mittelgroßen deutschen Werte MDAX sowie der deutsche Technologiewerte-Index TecDAX einen Großteil seiner Wochengewinne. In Japan litt der Nikkei zudem unter einem stärkeren Yen, der wieder als sicherer Hafen gefragt war. Der japanische Leitindex notierte zum Handelsschluss bei rund 19.470 Punkten. Die Schwellenländer konnten sich dem Abgabedruck weitestgehend entziehen und legten mit der Aussicht auf eine weiterhin moderate US-Geldpolitik spürbar zu.

Unser Ausblick

Fast jeden Sommer ereilt die Aktienmärkte ein Gewitter – danach kann man fast die Uhr stellen. Im Jahr 2017 war es vor allem die Krise um Nordkorea und die hohe Bewertung einiger Tech-Aktien an der Nasdaq, die Anfang August auch eine sanfte Korrektur an der Wall Street einläutete. Der DAX leidet bereits seit Juli, er gab vom Rekordhoch ordentlich ab. Wie geht es nun weiter?

