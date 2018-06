DAX mit geringer Bewegungsdynamik

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete, insbesondere begünstigt durch positive Vorgaben von den Überseebörsen, freundlich in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.



Im weiteren Tagesverlauf habe die zwischenzeitlich übersprungene Marke von 12.800 Zählern jedoch nicht verteidigt werden können. Unter dem Strich sei ein Plus von 0,37% auf 12.770,75 Zähler zu verbuchen gewesen, wenngleich aufgefallen sei, dass sich die Bewegungsdynamik weiterhin unterdurchschnittlich darstelle. Verschiedene vermeintliche Belastungsfaktoren wie beispielsweise der noch immer drohende Handelskrieg und die Unsicherheiten in Bezug auf Italien seien ausgeblendet worden. Zudem hätten die Kursgewinne an der Wall Street, insbesondere bei den Technologiewerten, Rückenwind verliehen.









Heute werde der deutsche Leitindex nahezu unverändert in den Handel starten. Insofern könne davon ausgegangen werden, dass sich der Kampf mit der vielbeachteten 200-Tageslinie (12.737), diese steige nur noch um rund drei Punkte pro Handelstag an, fortsetzen werde.An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich zuletzt kaum etwas geändert. Wie bereits erwähnt, setze sich der Kampf mit dem 200-Tagesdurchschnitt fort. Angesichts der schwachen Handelsumsätze bei steigenden Kursen sowie einem seit geraumer Zeit geringen Momentum sei nicht zu erwarten, dass es dem Index gelingen werde, sich deutlich nach oben abzusetzen. Für diese These spreche auch der kurzfristig negative Trend. Auf der anderen Seite sei der deutsche Aktienmarkt charttechnisch gut abgesichert, denn neben dem 200-SMA (12.737) würden auf die Marken von 12.680, 12.661 und 12.600 Zählern weitere, nachhaltige Supports entfallen. Letztgenanntes Level nehme dabei einen besonderen Stellenwert ein, da auf dieses sowohl eine Strukturmarke auf Monatsbasis als auch der 200-Tage-EMA entfalle. (05.06.2018/ac/a/m)