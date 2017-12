DAX geht ruhig in die Weihnachtspause – Euro kommt etwas zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 22. Dezember 2017

Die Aktienmärkte sind im gesamten Jahr 2017 trotz aller politischer Unsicherheiten und Krisenherden in der Welt gestiegen. So ist es nicht verwunderlich, dass sich auch das erneute potenzielle Aufflackern des Katalonien-Konflikts nicht groß auf die Börse auswirkt. Bei den Parlamentswahlen errangen die Parteien die Mehrheit, die sich für eine Abspaltung von Spanien einsetzen. Lediglich der Euro kam daraufhin etwas zurück. Aber auch diese Bewegung dürfte nur von kurzfristiger Dauer sein. So halten sich die Investoren vor dem langen Weihnachtswochenende zurück und der Deutsche Aktienindex trudelt langsam aber sicher aus dem Handel.

Auch in den drei Handelstagen der letzten Woche des Börsenjahres dürften sich die Bewegungen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen halten. Damit wird die Entscheidung über den nächsten Trend im DAX wohl auf den Januar vertagt. 12.800 Punkte nach unten und 13.200 Punkte nach oben sind dann die Grenzen des Seitwärtsbandes, die es zu beachten gilt. Fällt eine dieser Marken nachhaltig, dürfte dies Volatilität in den Markt bringen.