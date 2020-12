DAX geht optimistisch ins Fest – Anleger handeln das Licht am Ende des Tunnels

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Anleger scheinen sich derzeit in ihrem Optimismus nicht so leicht aus dem Tritt bringen zu lassen, denn die Virus-Mutation konnte die Weihnachtsrally am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn nur kurz unterbrechen. Zu stark wiegt auf der anderen Seite die Zuversicht und die Hoffnung, mit jedem gegen Covid-19 geimpften Menschen auf diesem Erdball dem Ende der Pandemie ein Stück näher zu kommen. Die Börse handelt aktuell genau dieses Licht am Ende eines, wenn auch noch sehr langen Tunnels.Der Deutsche Aktienindex befindet sich nach dem Absturz am Montag in stabiler Seitenlage. Über 12.265 Punkten hat der Markt einen Boden ausgebildet und erholt sich von dort auch am letzten Handelstag vor Weihnachten weiter. Mit dem Impfstart in Europa am Sonntag rücken Wirtschaft und Gesellschaft ein Stück näher zurück an den Punkt, an dem wieder Normalität eintreten kann. Die Angst aber bleibt, dass die Reisebeschränkungen wegen der Virus-Mutation nur der Auftakt zu einer neuen Welle globaler Lockdowns gewesen sein könnten.Am Tag, an dem Gerüchte über eigene Elektroauto-Pläne Apples die Runde machen, kommt der Hinweis von Elon Musk, er habe Tesla an Apple verkaufen wollen, als sein Unternehmen noch ein Zehntel so viel kostete wie heute. Und dies ist nicht nur eine Spitze gegen Apple, es ist auch ein Hinweis, dass der E-Autopionier die Gerüchte über das „Project Titan“ ernst nimmt. Apple könnte dazu beitragen, Elektroautos salonfähig zu machen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.