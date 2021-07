DAX geht auf Tauchstation – Investoren flüchten in Staatsanleihen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Weltweit gehen die Börsen heute auf Tauchstation, der Deutsche Aktienindex verliert mehr als zwei Prozent und kämpft aktuell um die Marke von 15.300 Punkten. Die Investoren fürchten nach der monatelangen Rally nun die große Korrektur und flüchten zunächst in Staatsanleihen.Der Hauptgrund für den heutigen Ausverkauf ist schwer auszumachen, vielmehr haben die Risiken in den vergangenen Wochen immer weiter zugenommen, ohne dass dies nennenswerte Spuren am Markt hinterlassen hat. Auch die bevorstehende Trendwende in der bislang ultraexpansiven Geldpolitik ist nicht neu, dennoch scheinen den Anlegern das gestern veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank und die darin enthaltenen Aussagen gar nicht zu gefallen. Dabei hat die Fed lediglich bestätigt, dass die Notenbanker auf der Juni-Sitzung bereits über eine Normalisierung ihrer Geldpolitik (Tapering) diskutiert haben. Das bedeutet jedoch nicht das abrupte Ende des lockeren Geldes. Die Fed dürfte in den kommenden Monaten alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine Panik am Aktienmarkt aus Angst vor sich schließenden Geldschleusen zu verhindern.Epizentrum des Ausverkaufs aber ist China. Der Hang Seng verlor fast drei Prozent, wobei Technologiewerte wie Alibaba und Tencent angesichts der strengeren Regulierung durch Peking weiter massiv unter Druck stehen. Diese Aktien waren es, die den chinesischen Markt vorher oben gehalten haben. Die staatlichen Interventionen an Chinas Börsen und die steigende Unsicherheit darüber, wie sich die Weltwirtschaft zukünftig ohne fiskalische und geldpolitische Anreize bei gleichzeitig wieder steigenden Corona-Infektionen entwickeln könnte, könnten heute den Startschuss für eine stärkere Korrektur gegeben haben.Während sich die Aktienmärkte noch vor wenigen Tagen auf Höhenflug befanden und Allzeithochs erreichten, geht nun die Angst um, dass sich die Stimmung an der Börse um 180 Grad drehen könnte. Und sollten sich die erneut hohen Erwartungen an die Quartalsberichte in den kommenden Wochen nicht bestätigen, könnte es für längere Zeit ungemütlich bleiben.





