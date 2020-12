Dem DAX geht die Luft aus – Starker Euro drückt auf die Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dem deutschen Aktienmarkt ist in den vergangenen Tagen etwas die Luft ausgegangen. Alle Nachrichten in Sachen Impfstoff-Entwicklung wurden so gut wie in den Kursen verarbeitet, die positive Reaktion darauf ist zunächst einmal abgeschlossen. Bis Klarheit darüber herrscht, wie lange der logistisch sehr aufwendige Prozess der Massen-Impfungen dauern wird, um dann tatsächlich das Ende der Pandemie einzuläuten, dürften noch einige Wochen vergehen.Gleichzeitig aber bleiben die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau, die aktuellen Lockdowns in Europa könnten noch bis ins kommende Frühjahr andauern. Während ein Anspringen der Nachfrage in den Unternehmen also weiter auf sich warten lässt, macht vor allem den europäischen Exporteuren ein immer stärkerer Euro auf der Gewinnseite zu schaffen. Seit dem Überwinden der 1,20er Marke kennt die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar kein Halten mehr. Investoren verlassen den Greenback als sicheren Hafen und suchen sich risikoreichere Währungen.Dass sich der Deutsche Aktienindex in diesem Umfeld so stabil präsentiert, ist schon ein wenig erstaunlich. Noch hält die optimistische Stimmung unter den Anlegern den Markt oben. Es scheint eine feste Erwartungshaltung zu geben, dass es eine Jahresendrally gibt. An der Börse kommt es aber oft anders als die Mehrheit denkt. Bei solch positiven Stimmungswerten unter den Privatanlegern kann deshalb kurzfristig ein Sprung in der Volatilität mit dem Abrutschen der Kurse nicht ausgeschlossen werden. Aus technischer Sicht stellt das heutige Unterschreiten von 13.263 Punkten zumindest mal eine mögliche Eintrübung dar.Positive Nachrichten könnten in der kommenden Woche von der Europäischen Zentralbank und am 16. Dezember von der US-Notenbank kommen. Beide könnten dem Markt pünktlich zu Weihnachten weitere geldpolitische Geschenke machen. Zudem könnte die US-Regierung noch vor dem Jahresende ein neues Konjunkturpaket verabschieden. Vielleicht halten die Anleger auch deshalb zunächst noch die Füße still.

