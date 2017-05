DAX mit gebremster Kaufbereitschaft

Nordex-Aktionäre hatten in den letzten Wochen weniger Grund zur Freude. Der Analyst von Warburg Research versucht die Stimmung nun mit Prosa zu heben. “Vor dem Sonnenaufgang ist es immer am dunkelsten”, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie vom Freitag mit Blick auf das erste Quartal des Windkraftspezialisten. Man hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Er habe bereits mit schwachen Ergebnissen gerechnet. Die Zahl der Neuaufträge habe im ersten Quartal enttäuscht, dürfe in den kommenden Quartalen aber zulegen. Wir empfehlen auf Nordex den Discounteroder den Discount-CallMit den Produkten lässt sich die Vola nutzen und eine Seitwärtsrendite erzielen.

In der Finanzmarktrunde haben wir den großen Blick auf die DAX30-Werte geworfen. Hier finden Sie die passenden Stellen. Beachten Sie auch unseren aktuellen Beitrag für DIE WELT zur Deutschen Bank.

Unsere DAX-Chartanalyse:

Der obere Rand des derzeit gültigen, mittelfristigen Aufwärtstrendkanals scheint Marktteilnehmer verstärkt zu Gewinnmitnahmen zu motivieren. Ob dieser charttechnische Einflussfaktor zum Startschuss für die oft schon im Mai beginnende Sommerpause des Deutschen Aktienindex wird, bleibt jedoch abzuwarten.

In den vergangenen Tagen zeigte sich um 12.780 Punkten wiederholte Verkaufsbereitschaft am Markt, was nun sogar zu einem Rückfall an die erste Unterstützung um 12.645/12.665 führte. Weitere Verluste bis an die nächstfolgende Haltezone um 12.480 sind möglich. Doch auch eine Stabilisierung und eine anschließende, verlangsamte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bleiben denkbar.

Bricht der DAX über die 12.780er-Marke dauerhaft nach oben aus, liegt das nächste Orientierungskursziel um 13.000/13.100 am nördlichen Rand des Prognose-Korridors (grau), der aus vergangenen Schwankungen errechnet wird und die kurzfristig verfügbare Schwankungsbreite der Kurse zuverlässig abbildet. Auf der Unterseite zeigt sich aus der Perspektive des 1-Stunden-Intradaycharts der Vormonate zudem bei 12.375/12.400 eine erste deutlichere Unterstützung ableiten. Hier treffen die Südgrenze des Prognose-Korridors und der Monatsdurchschnitt (blau) aufeinander, beides Einflussfaktoren die oft eine Stabilisierung begründet haben.

Der weiter zurück reichende Tageschart zeigt schließlich den Grund für die gebremste Kaufbereitschaft: Der obere Rand des bis ins Vorjahr zurück reichenden Aufwärtstrends (grün) war bereits häufiger Anlass für eine Verlangsamung des DAX-Anstiegs. Anleger sollten erst wieder kaufen, wenn der Markt sich deutlicher von dieser Schwelle nach unten absetzt. Wer etwas riskieren will, kann auch weiterhin versuchen auf eine Korrektur zu wetten. Doch dies bleibt gefährlich, da gegen den positiven Langfrist-Trend gerichtet. Ein erstes Schwächesignal für einen Einstieg wäre aktuell der Rückfall unter 12.645.

