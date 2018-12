Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es dauerte nur wenige Minuten, bis der Deutsche Aktienindex kurz nach der heutigen Handelseröffnung die Unterstützung bei 11.050 Punkten durchbrochen hat. Damit wurde der Abwärtstrend bestätigt und weitere Kursverluste in den kommenden Tagen und Wochen dürften die Folge sein. Der Volatilitätsindex VDAX springt auf 23 Prozent und preist eine Schwankung in den nächsten 30 Handelstagen im DAX von rund 700 Punkten in die eine oder andere Richtung ein.



Ein Anstieg auf 11.600 Punkte wird damit zwar genauso eingepreist wie ein weiterer Absturz bis auf 10.200 Punkte. Aber das erhöhte Verkaufsinteresse heute wie auch schon vor zwei Tagen signalisiert aus technischer Sicht eher weiteres Abwärtspotenzial. Viele, die zu früh auf eine Jahresendrally gesetzt haben, werden nun auf dem völlig falschen Fuß erwischt und müssen sich neu positionieren.



Es sind die Zweifel an der Wirksamkeit des „Dealmakers“ Trump, die auf die Stimmung drücken. Die Strafzölle entfalten zunehmend ihre lähmende Wirkung auf die Weltwirtschaft, ohne dass die Länder einlenken, die eigentlich mit diesem Druckmittel zum Einlenken gebracht werden sollten. Auf dem Börsenparkett setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass US-Präsident Trump mit seiner „America First“-Politik einen "sinnlosen Schaden" angerichtet hat.



