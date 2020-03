DAX im freien Fall – Banken leiden unter steigenden Kreditrisiken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass der Ölpreis einbricht, ist kein Symptom einer Nachfrageschwäche, es ist der Zusammenbruch der OPEC. Das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht für alle Erdöl importierenden Länder wie Deutschland. Denn es bedeutet niedrigere Benzin- und Dieselpreise. Andererseits leidet die Ölindustrie unter dem Preisverfall. Für die US-Wirtschaft bedeutet der schnelle Rutsch der Ölpreise mehr Probleme als Vorteile.Damit dürfte auch eine Erholung an der Wall Street schwieriger werden. Einige Ölaktien befinden sich heute zweistellig prozentual im Minus. Auch die Banken – allen voran die Deutsche Bank – befinden sich im freien Fall. Hier spiegeln sich Kreditrisiken wider. Die Institute müssen jetzt um ihre Kredite fürchten, die sie an die Ölindustrie vergeben haben.Unter 10.486 Punkten im Deutschen Aktienindex droht aus technischer Sicht ein Rutsch sogar bis unter die Marke von 9.000 Punkten. Die fundamentalen Rahmenbedingungen haben sich so schlagartig verschlechtert, dass es den Investoren immer schwerer fällt, die Risiken im Depot vernünftig zu bewerten. Der Weg des geringsten Widerstandes führt dann erst einmal über den Verkaufsknopf.Alles, was jetzt noch bleibt, ist ein Ruf nach den Zentralbanken. Die aber dürften ihrerseits ihre liebe Not haben, eine angemessene Antwort auf diese schnell wechselnden Rahmenbedingungen zu finden. Niemand will eine Zinssenkung wie die US-Notenbank durchführen, die am Ende unter dem Verdacht steht, eine rein politische Entscheidung gewesen zu sein.Fakt ist aber: Die Notenbanken müssen aus ihrem taktischen Hintertreffen wieder in eine agierende Position zurückfinden. Gerade wenn jetzt QE-Ankaufprogramme kommen sollen, müssen sie helfen, die Stimmung insgesamt wieder zu drehen. Die Finanzmärkte kippen gerade in Lichtgeschwindigkeit in einen Strudel, dessen Sogwirkung von Tag zu Tag weiter zunimmt. Ein Ende dieser Abwärtsspirale ist derzeit nicht in Sicht.

