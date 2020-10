DAX findet keinen Halt – Unsichere Wochen voraus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Den in der Berliner Runde am Nachmittag beschlossenen Lockdown hat der Deutsche Aktienindex dann eigentlich nur noch zur Kenntnis genommen. Dafür stand der Markt aber aus Angst und in Erwartung dieser Maßnahmen in den vergangenen Tagen und Stunden zuvor bereits stark unter Druck und hat so von seinem Corona-Hoch Anfang September schon wieder mehr als 2.000 Punkte verloren.Jetzt beginnen unsichere Wochen, da noch nicht gesagt werden kann, ob die Infektionswelle mit diesem „Wellenbrecher-Lockdown“ tatsächlich unterbrochen werden kann oder nicht und wenn ja, wann es soweit sein wird und die Infektionszahlen tatsächlich wieder sinken. Noch sollen Unternehmen, Schulen und Kitas offenbleiben und die Hoffnung auch an der Börse ist groß, dass dies so bleiben kann.Auf dem Frankfurter Börsenparkett wurden heute Erinnerungen an den März dieses Jahres wach, als die Investoren mit panikartigen Verkäufen auf das Herunterfahren von Wirtschaft und Gesellschaft reagierten. Zwar kennt man jetzt die Bereitschaft von Regierungen und Notenbanken, entschieden gegen die Krise vorzugehen, dennoch bleiben die Anleger ob der hohen Unsicherheit extrem nervös. Nur wenige von ihnen sind bereit, zu den nun billigeren Kursen schon wieder einzusteigen. Viele haben heute stattdessen und gleichzeitig auf den Verkaufsknopf gedrückt und so die Talfahrt noch einmal beschleunigt.Ein weiterer Anstieg der Volatilität an den Finanzmärkten könnte zwar die US-Notenbank auf den Plan rufen, erneut zu intervenieren, wenn die US-Präsidentschaftswahlen entschieden sind. Das dämpft das Abwärtsrisiko etwas, aber niemand weiß, was bis dahin noch passieren wird. Mit dem heutigen Kursrutsch könnte auch der S&P 500 an der Wall Street aus technischer Sicht eine Trendwendeformation ausbilden und es dem DAX gleichtun, der bereits vor gut einer Woche diese Korrektur einleitete.Vor einem Monat ging noch jeder davon aus, dass man über das Konzept von Lockdowns in lokalen Hotspots der Pandemie Herr werden kann. Jetzt ist fast das ganze Land ein Hotspot. Daher fängt jetzt auch die Börse an, die wirtschaftlichen Auswirkungen neu zu bewerten.

