DAX findet keinen Halt – Nasdaq-Index tanzt auf der Rasierklinge

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Dieser Schuss mit den erhofften guten Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen ging in der US-Nachbörse nach hinten los. Es waren zwar nicht die durchaus guten Zahlen an sich, aber es zeigte sich ein weiteres Mal, wie viel von diesem starken Wachstum schon in den jeweiligen Aktienkursen steckt. Unter 11.140 Punkten droht im Technologie-Index Nasdaq 100 aus technischer Sicht nun ebenfalls eine Trendwendeformation, die sowohl im Deutschen Aktienindex bereits vor einer Woche als auch im marktbreiten S&P 500 in dieser Woche bereits aktiviert wurde.Diese Signale haben in beiden Indizes weitere Verkäufe nach sich gezogen, was nun auch im zuvor monatelang heiß gelaufenen Nasdaq 100 Index droht. Es ist zwar zu erwarten, dass bei weiter fallenden Aktienkursen auf breiter Front nach den US-Wahlen die Notenbanken wieder aktiv werden, um die Märkte zu stützen. Bis dahin aber dürfte zunächst einmal eine sehr unruhige Zeit für die Börse angebrochen sein.Eigentlich waren die Quartalszahlen der vier Tech-Giganten nicht so schlecht. Allerdings waren die Erwartungen noch höher, weshalb die Aktien der Unternehmen nachbörslich gefallen sind. Auch haben sich Apple, Amazon und Facebook beim Ausblick stärker als erwartet zurückgehalten. Man sieht also bereits, dass die Pandemie mit Rekord-Infektionszahlen auch diese laufende Berichtssaison maßgeblich beeinflusst – nur leider nicht zum Positiven.Der DAX ist unter 11.592 Punkten gefährdet, bis auf 10.878 Punkte abzurutschen. Erst ein Zurückerobern dieser Marke könnte einen Test der 12000-Punkte-Marke technisch möglich werden lassen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.