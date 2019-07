DAX feiert weißen Rauch über Osaka - Neue Rekorde an der Wall Street in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Weißer Rauch über Osaka – aber ob ein einziges Treffen Weltanschauungen und Wirtschaftsmodelle, die unterschiedlicher kaum sein könnten, plötzlich vereinbar machen kann, bleibt weiter fraglich. Aber das ist für die Börsen nicht so wichtig. Denn es wurde zumindest ein „No Deal“ im Handelsstreit zunächst abgewendet und damit könnte die Planungssicherheit in den Unternehmen wieder zurückkehren.

Der Deutsche Aktienindex springt um 200 Punkte nach oben und könnte sich in den kommenden Monaten über ein neues Allzeithoch gar in Richtung 14.000 Punkte aufmachen, vorausgesetzt die USA und China machen auf der Zielgeraden zu einem Abkommen nicht wieder kehrt.

Die Anleger hoffen jetzt auf eine Belebung des Wirtschaftswachstums. Mit der Planungssicherheit dürfte auch die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen wieder steigen. Auf diesem Wege könnte die Gewinnrezession der Unternehmen enden – das bedeutet auch weniger Gewinnwarnungen in der bald anlaufenden Berichtssaison. Und am Ende dann eventuell sogar bessere Wachstumsdaten im Verlauf des Jahres.

Auch hat es durchaus etwas Positives, dass man sich in Osaka noch nicht vollumfänglich geeinigt hat. In einem solchen Fall müsste die Federal Reserve die Zinsen ja gar nicht senken. Dahinter könnte die Idee Trumps stecken, den Handelskonflikt weiter schwelen zu lassen, um zusätzlich die eigene Notenbank zu Zinssenkungen zu motivieren.

Die Indikation für den Handelsstart an der Wall Street zumindest sieht sehr vielversprechend aus. Der S&P 500 löst sich mit einem Sprung aus der anderthalb Jahre andauernden Seitwärtsphase. Schließt er diese Kurslücke im Handelsverlauf nicht, besteht die Chance für weitere Anstiege, möglicherweise sogar für eine neue, übergeordnete Trendbewegung nach oben.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.