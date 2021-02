Im DAX fehlen die Käufer – Zu viele Fragen, zu wenige Antworten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das neue Allzeithoch im Deutschen Aktienindex zu Wochenbeginn hat leider nicht die erhoffte Aufwärtsdynamik in den Markt gebracht. Es sieht ganz danach aus, als würde der deutsche Markt zwar von einer weiter gut laufenden Wall Street gestützt, die Probleme hierzulande aber verschrecken immer mehr potenzielle Käufer, die für eine Fortsetzung der Rally notwendig sind.Zwar wird geimpft, aber das nur langsam und mit viel Unsicherheit, was die Mutationen des Coronavirus aus Südafrika und Großbritannien angeht. In diesem Punkt gibt es zur Stunde zu viele offene Fragen, aber noch keine genauen Antworten. Daher bleibt den Anlegern nicht viel mehr übrig als die Entwicklung der Pandemie in den Ländern abzuwarten, in denen bereits große Fortschritte mit den Impfkampagnen erzielt wurden.Auch deshalb dürften die wenigen Lockerungsmaßnahmen, die - wenn überhaupt - auf dem morgigen Bund-Länder-Gipfel beschlossen werden, noch nicht den großen Wurf in Richtung Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft bringen. Im Gegenteil, die Angst vor einer dritten Infektionswelle dürfte uns noch eine Weile begleiten und den für den Sommer erwarteten wirtschaftlichen Boom eher weiter nach hinten verschieben. Das ist und bleibt der große Stimmungskiller für die Börsen, die noch von einer guten Berichtssaison und viel billigem, nach Rendite suchendem Geld getragen werden.Kurzfristig ist der DAX unter 14.050 Punkten erneut in eine Korrektur gefallen. Übergeordnet allerdings ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Die Volatilität bleibt niedrig. In den USA sind die Anleger weiter im Nasdaq aktiv, der deshalb noch mal um eine Korrektur herumgekommen ist. Die Technologiewerte in den USA bleiben weiter der Stützpfeiler für den Rest der Börsenwelt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.