Vierter Test der 12.159 in Folge

in Folge Long-Legged-Doji

Charttechnische Fahne

Stundenchart

dertestete zuletzt drei Handelstage in Folge die wichtige´er Zählermarke. Heute wird er sich darin treu bleiben. Das gestrige „“ weist stark darauf hin.Auf dem aktuellen Niveau treffen sich sowohl eine wichtige(12.159) als auch das im derzeit kurzfristig vorherrschenden Seitwärtsmarkt wichtige(12.134). Diezeigt sich weiterhin kurzfristig. Langfristig weist derweiter auf einenhin.Die am Freitag an dieser Stelle thematisierte charttechnische „“ (siehe Chart auf S. 3) bildet sich weiter aus. Dies unterstützt die These einer. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei der Test der Unterstützung bei 12.159 Punkten.Nach erfolgreicher Fahnen-Ausbildung ist mittelfristig eine Tendenz in Richtungdenkbar. Auffällig und etwas irritierend war derunter (!) 12.159 Punkten.Beim genaueren Hinsehen war diese Marke aber zum Ende des Handelstages nicht (!) eine Stunde am Stück unterschritten worden. Derist eine verlässlichebeim Test charttechnischer Marken.Von daher ist davon auszugehen, dassoberhalb der 12.159 „stattfindet“. Der DAX 30 „“ bis Ostern.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html