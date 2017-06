DAX fängt sich bei 12.700 Punkten – Suche nach Gründen für fallende Rohstoffpreise

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 21. Juni 2017

Der Deutsche Aktienindex hat heute die Marke von 12.708 Punkten als vorläufige Unterstützung bestätigt. Möglicherweise ist nach der kleinen Pause auch bereits schon wieder die Jagd auf die 13.000-Punkte-Marke eröffnet. Doch weiterhin beschäftigt die Investoren die Suche nach den Gründen für die aktuell fallenden Rohstoffpreise.

Der fallende Ölpreis verunsichert vor allem diejenigen, die der US-Notenbank Glauben schenkten, als sie in der vergangenen Woche nur von einem vorübergehenden Rückgang der Inflation sprach. Denn hätte die Federal Reserve in einen neuen deflationären Schub hinein die Zinsen angehoben, könnte sich dies schmerzhaft auf das Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten und damit auch auf die sehr hoch bewerteten Aktienmärkte auswirken.