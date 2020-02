DAX fällt wie ein Stein - Die Nerven liegen blank

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex fällt wie ein Stein. Die Situation und damit die Auswirkungen des Coronavirus auf Unternehmen, Wirtschaft und Börse sind weiter nicht abschätzbar. Klar ist, dass das Virus nun auch wieder in Deutschland angekommen ist, zwei weitere Infizierte wurden gemeldet. In Italien steigen die Infektionszahlen weiter rasant, das Leben rund um und in der Metropole Mailand steht weitgehend still. In Hongkong gibt es Helikoptergeld für alle Erwachsenen. Es stellt sich die Frage, ob hieraus ein Hoffnungsschimmer erwächst oder das Ganze nur Ausdruck der zunehmenden Verzweiflung aller Beteiligten ist.Letzteres vermutend drücken die Anleger weiter auf den Verkaufsknopf und stellen sich zunächst an die Seitenlinie, um abzuwarten. Von Risikobereitschaft keine Spur, die Nerven bei einigen Akteuren liegen blank. Über die weitere Entwicklung am Aktienmarkt in den kommenden Tagen dürfte allein die Ausbreitung des Virus entscheiden. Aus technischer Sicht ist weiterhin keine Bodenbildung im DAX zu erkennen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen bis zum Jahresende in den USA schon auf 96 Prozent gestiegen, aber dies ist aktuell nur ein sehr dünner Strohhalm für die Investoren.Es ist gut möglich, dass Unternehmen in Europa gerade Notfallpläne vorbereiten, um einer möglichen kommenden Quarantäne vorzubeugen. Es kann zu einem Ende der Ausbreitung außerhalb Chinas kommen, oder es werden demnächst sogar neue Gebiete unter Quarantäne gestellt – man kann es nicht sagen. Die wirtschaftlichen Folgen sickern so langsam in Form von Gewinnwarnungen oder Streichungen von Jahreszielen durch. Die Unternehmen können derzeit nicht mehr mit Zielen für das Gesamtjahr arbeiten, da sie das Virus nicht einschätzen können.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.