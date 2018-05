DAX fällt weiter – Aber der positive Ausblick für Aktien bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Während die amerikanische Notenbank beim Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik bereits weit voranschreitet, schwindet durch die politischen Wirren Italiens die Wahrscheinlichkeit, dass es ihr die Europäische Zentralbank zeitnah gleichtun wird. Wir sind an dem Punkt im geldpolitischen Zyklus angelangt, an dem eigentlich die Stabübergabe von der Geld- zur Fiskalpolitik stattfinden sollte.

Aber die Eurozone steht ohne gemeinsame Ideen da, wie es wirtschaftlich weitergehen soll. Diese – wie es die EZB im Protokoll der letzten Sitzung formulierte – „erhöhte Unsicherheit“ wird durch ein hohes Maß an Liquidität zugedeckt. Das ist auch der Grund, warum die Wirren um die politische Situation in Rom nicht zu allgemeinen Verwerfungen an den Börsen führen.

Firmen, die längst pleite wären, machen weiter, während Anleger, die in normalen Phasen mit dann höheren Zinsen wahrscheinlich längst in Anleihen umgeschichtet hätten, weiter Aktien kaufen. Das verzerrt den Gesamteindruck, der besser wirkt, als er eigentlich ist. Am Ende bleibt aber wegen der hohen Liquidität und der Aussicht, dass sich daran in naher Zukunft nichts ändern wird, aus rein pragmatischen Gesichtspunkten ein positiver Ausblick für Aktien.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.