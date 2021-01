DAX fällt unter wichtige Unterstützung – US-Technologiewerte bleiben im Rally-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nur selten in den vergangenen Monaten war die Diskrepanz zwischen den Pandemie-Gewinnern aus dem US-Technologieindex Nasdaq 100 und den zyklischen Werten im Deutschen Aktienindex deutlicher ausgeprägt als am heutigen Handelstag. Während der Deutsche Aktienindex fast 200 Punkte fällt, springt der Nasdaq auf ein neues Rekordhoch. Das diametrale Auseinanderlaufen dieser beiden Segmente ist die Reaktion der Anleger auf längere und schärfere Lockdown-Maßnahmen in weiten Teilen der Welt.Die von der US-Tech-Rally erfolgsverwöhnten Anleger setzen nun aber auch auf eine starke Berichtssaison mit Apple, Facebook, Microsoft und Tesla in dieser Woche. Zudem erhöht die Aussicht auf schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie unter der neuen Biden-Regierung die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Gewinnentwicklung im Technologiesektor noch einmal weiter.Die Euphorie findet ihren vorläufigen Höhepunkt bei Gamestop-Aktien – einem Unternehmen, das noch vor kurzem fast vor der Pleite stand, jetzt aber mehrere Hundert Prozent steigt, da Privatanleger und Hedgefonds um die Vorherrschaft in der Aktie kämpfen. Eine Aktie zum Selbstzweck und damit ein Ausdruck der späten Phase, in der sich der längste Bullenmarkt der Geschichte möglicherweise befindet.Der DAX fällt heute erneut unter 13.800 Punkte und hat damit ein Trendwendemuster aktiviert. Wenn der Nasdaq jetzt Schwäche zeigen sollte, dürfte das dicke Ende für den deutschen Markt erst noch bevorstehen. Dann könnte sich die schlechtere Entwicklung gegenüber der Wall Street in den vergangenen Wochen im DAX gleich doppelt niederschlagen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.