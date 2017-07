DAX fällt ins Sommerloch – Gewitter zum Ende der Woche?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 05. Juli 2017

Nicht viel Neues in Sachen Börse aus Frankfurt – der Deutsche Aktienindex ist mit den steigenden Temperaturen zunächst ins Sommerloch gefallen. Ganz kurz traute sich der Index heute mal an die Marke von 12.500 Punkten heran. Aber ohne wirkliche Impulse dürfte es schwer werden, diese Hürde zu überwinden.

Diese sommerlich ruhige Situation könnte sich allerdings morgen schlagartig ändern, wenn die Ölmarktdaten und die privaten Vorabschätzungen für die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag veröffentlicht werden. Diese Daten sind deshalb wichtig, da sie mittelbaren Einfluss haben auf die weitere geldpolitische Richtung der US-Notenbank.

Der Ölpreis hat es im ersten Anlauf nicht wieder über die 50-Dollar-Marke geschafft. Damit geht nun der Ball zurück an die Bären, die den heutigen Abwärtstrend morgen weiter spielen können, wenn die Lagerdaten auf eine weiter anhaltende Angebotsfülle schließen lassen. Viel Angebot, wenig Nachfrage - das würde an der Börse wieder übersetzt in eine Konjunktur, die nicht so richtig ins Laufen kommt. Ist das der Fall, kommen die aktuell hohen Bewertungen der Aktien zum Vorschein, die dann entsprechend hinterfragt würden.