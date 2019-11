DAX etwas leichter - Biotech- und Immoaktien freundlich!

Zum Start in die neue Woche zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Vor allem Autowerte kamen im DAX® unter die Räder. Der Grund ist einmal mehr die Angst vor Autozöllen seitens der USA. So schlossen DAX® und EuroStoxx® 50 jeweils rund ein halbes Prozent leichter bei 13.170 Punkten beziehungsweise 3.693 Punkten. Gegen den allgemeinen Trend verbesserten sich Technologieindizes wie der TecDAX® und der European Biotech Index mit den größten europäischen Biotechnologieunternehmen.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10-jährige Bundesanleihen verharrte bei minus 0,33 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich fester. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg über 1.470 US-Dollar und der Kurs für Platin näherte sich der 900-US-Dollar-Marke. Der Ölpreis gab die Gewinne vom Freitag heute wieder ab. Der Euro/US-Dollar setzte derweil den am Donnerstag gestarteten Erholungskurs heute fort und schob sich auf 1,108 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas und Fresenius Medical Care wurden durch positive Analystenkommentare beflügelt. Morphosys meldete, dass die derzeit laufende Phase-3 B-MIND-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten Tafasitamab die vorgeplante, ereignisgesteuerte Futility-Interimsanalyse erfolgreich bestanden hat. Morphosys forscht mit Tafasitamab an der Behandlung von Blutkrebs- Erkrankungen. Die Aktie legte daraufhin knapp zehn Prozent zu. Bei Nordex begann heute die Übernahmefrist von Acciona. Der spanische Großaktionär bietet 10,34 Euro pro Anteil. Die Aktie schloss bei 12,86 Euro. Qiagen hat nach eigenen Angaben mehrere Übernahmeofferten erhalten. Anleger quittierten dies heute erneut mit einem kräftigen Kursaufschlag. 1×1 Drillisch knackte heute die Widerstandsmarke von EUR 24,45. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia profitierten von Diskussionen, wonach die Mietendeckelung in Berlin möglicherweise gegen das Grundgesetz verstößt. VW senkte die Umsatz- und Gewinnziele für 2020. Die Aktie verlor daraufhin knapp fünf Prozent. In den USA starteten Halbleiteraktien wie AMD und Nvidia sowie der Streamingdienst Netflix mit überdurchschnittlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Auf der Verliererseite fanden sich vor allem Ölaktien.

Morgen legt unter anderem Easyjet Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal vor. Rheinmetall lädt zum Kapitalmarkttag und die Deutsche Post präsentiert ihre Express-Strategie. Der europäische Automobil Verband ACEA veröffentlicht Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa.

USA – Wohnbaubeginne, Oktober

Widerstandsmarken: 13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.125/13.170 Punkte

Der DAX® schielte heute zeitweise unter die Unterstütung von 13.170 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Index jedoch von der Marke distanzieren. Damit bleibt der Seitwärtstrend zunächst intakt und das technische Bild somit wie gehabt. Nachhaltige Impulse bekommt der Index erst oberhalb von 13.290 Punkten oder unterhalb von 13.120 Punkten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.450 Punkte. Auf der Unterseite könnte eine Konsolidierung bis 13.000 Punkte folgen.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.08.2019 – 18.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 19.11.2014 – 18.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6P27 3,58 8.600 13.600 19.03.2020 DAX® HX6VK5 6,47 8.800 14.000 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.11.2019; 17:31 Uhr

