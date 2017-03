DAX etwas fester – Inflationsrate gesunken

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Inflationsrate in Deutschland ist im März erstmals seit knapp einem Jahr gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat. Dafür sorgten langsamer steigende Preise für Energie und Lebensmittel. Im Februar hatte die Teuerungsrate mit 2,2 Prozent den höchsten Wert seit Mitte 2012 erreicht. Ökonomen hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang auf 1,8 Prozent gerechnet.Das nimmt jetzt natürlich auch Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter sprechen nur bei Werten von rund zwei Prozent von stabilen Preisen. Da zuletzt diese Marke im Euro-Raum überschritten wurde, spekulierten viele Experten darauf, dass die EZB ihre ultra-lockere Geldpolitik bald etwas straffen könnte. Die Notenbanker blieben bisher aber bei ihrer Linie.Die EZB hat den Leitzins auf Null gesenkt, um die Gefahr einer Deflation zu verhindern. Außerdem pumpt sie mit dem kontinuierlichen Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen weitere Milliarden Euro in die Märkte.Der DAX legte bisher um 0,1 Prozent auf 12.212 Punkte zu und behauptete damit seine Gewinne des Vortages.Da am Freitag nicht nur das Monats-, sondern auch das Quartalsende bevorsteht, möchten sich die Investoren heute wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Immerhin steht für das erste Quartal schon ein Zugewinn von sechs Prozent zu Buche, während der DAX im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch sieben Prozent eingebüßt hatte.Angesichts eines möglichen Übernahmeangebots aus China hatten sich die Anleger heute Morgen sowohl um die Stamm- als auch um die im SDAX gelisteten Vorzugsaktien von Biotest gerissen.Der Kurs der Vorzüge kletterte zeitweise bis auf 20,20 Euro. Mittlerweile liegen die Aktien aber bei 18,52 Euro mit 1,8 Prozent im Minus.Gut gefüllte Orderbücher stimmen den Solartechnikkonzern SMA Solar optimistisch. Man habe im ersten Quartal einen deutlich besseren Auftragseingang als im vierten Quartal 2016. Deshalb sei die Zuversicht groß, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Diese sehen allerdings aufgrund des anhaltenden Preisdrucks einen Ergebnisrückgang vor. Erst ab 2018 wird hier wieder mit Zuwächsen gerechnet.Der Aktienkurs lag am Mittag bei 24,19 Euro mit 0,4 Prozent im Minus.Die Aktien von Daimler werden heute mit einem Dividendenabschlag von 3,25 Euro gehandelt.Unter dem Druck schärferer Klimaschutzvorschriften gibt der Autokonzern bei der Produktion von umweltschonenden Elektroautos Gas. Das emissionsfreie Fahren stehe im Zentrum der Strategie des Konzerns, erklärte Vorstandschef Dieter Zetsche gestern auf der Hauptversammlung in Berlin.Das Angebot von batteriebetriebenen Autos der neuen Elektronmarke EQ soll demnach um drei Jahre beschleunigt werden. Mehr als zehn Modelle – einschließlich der Kleinwagenmarke Smart – sollen bis 2022 und nicht erst bis 2025 in Serie gehen.