DAX mit etwas Luft nach oben – Anleger suchen die Spekulation in Bitcoin & Co.

Der Deutsche Aktienindex hat gestern die Unterstützung bei 13.050 Punkten gehalten, was aus technischer Sicht die Chance für ein erneutes Anlaufen der Widerstände bei 13.200 Punkten eröffnet, die im September und Oktober nicht überwunden werden konnten. Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie sind die Aktienkurse rund um den Globus wieder in schwindelerregenden Höhen angekommen. Zwar unterscheidet die Situation heute vom Frühjahr, dass sich Anleger geld- und fiskalpolitischer Stützen sicher sein können. Das größte Risiko ist und bleibt dennoch ein Entgleisen der laufenden konjunkturellen Erholung durch weiter steigende Infektionszahlen, auf die mit mehr und längeren Einschränkungen reagiert werden muss.Anleger versuchen sich in diesem Umfeld auf die vermeintlichen Gewinner der neuen Struktur der Weltwirtschaft nach der Pandemie zu fokussieren. Seit einigen Tagen stehen erneut Wasserstoff-Aktien und andere Anbieter erneuerbarer Energien und Antriebsformen im Fokus. Die Aktien in diesem Sektor verzeichnen teilweise hohe zweistellige prozentuale Kursgewinne. Was sich ohne die Pandemie vermutlich noch Jahre hingezogen hätte, passiert jetzt plötzlich: Investitionsströme in Milliardenhöhe verlagern sich von den traditionellen Autobauern hin zu Produzenten erneuerbarer Antriebsformen und deren Zulieferer. Nicht mehr Daimler, Conti und Volkswagen stehen ganz oben auf der Kaufliste der Anleger. Die Zukunft soll Anlegern zufolge BYD, Nel, Nio oder Plug Power heißen. Ob es am Ende tatsächlich so kommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt geschrieben.Ebenfalls Bewegung ist im Bitcoin, der in den vergangenen Wochen um über 70 Prozent im Wert gestiegen ist. Der Bitcoin ist ein Stellvertreter für die wachsende Akzeptanz der Blockchain. So haben sich weltweit Zentralbanken für digitale Währungen ausgesprochen, um künftige geldpolitische Lockerungsmaßnahmen etwa durch direkte digitale Gutschriften bei Verbrauchern effizienter gestalten zu können. Auch wenn am Ende der Bitcoin dabei keine Rolle spielen muss, steht die Krypto-Währung bei Anlegern derzeit als heißes Spekulationsobjekt ganz oben auf der Liste.Bei aller Fantasie, die in den Kursen stecken mag, darf man allerdings nicht vergessen, dass Anleger einfach deshalb kaufen, weil sie bei der nächsten 20%-Kurschance unbedingt mit von der Partie sein wollen. Fundamentale Gründe sucht man meist vergebens. So ist auch die Aktie des US-Brennstoffzellen-Herstellers FuelCell Energy seit Freitag in der Spitze um 74 Prozent gestiegen. Eine Nachricht, die das ausgelöst hat, ist nicht zu finden. Solche geisterhaften Anstiege bei Aktien sollten zur Vorsicht mahnen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.