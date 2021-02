Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX es braut sich was zusammen

Der DAX bewegt sich weiter um die 14000. Darunter finden sich Neueinsteiger, die alles kaufen was es noch gibt. Jeder will wissen, wann die Party vorbei ist, das kann keiner sagen. Was wir sagen können, wenn es soweit ist und wichtige Aufwärtstrends brechen oder Indikatoren die Wende anzeigen. Ausser im Wochenchart wird die Formation nach oben durchbrochen, dann kann man ein Ziel sagen, aber selbst mir fällt es schwer zu glauben, dass die Formation ausgelöst und abgearbeitet wird. Wie auch immer, wenn, dann werden wir dabei sein. Heute sehe ich noch keine Shortsignale oder Trendwende. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.