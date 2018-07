DAX erwacht aus Lethargie – Es bleibt ein Wechselbad der Gefühle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Börse ist von der Aussicht begeistert, dass jetzt endlich Bewegung in die Gespräche in Sachen Handelskonflikt kommen könnte. Ebenso begeistert sind die Börsen von der Aussicht auf einen vollständigen Freihandel von Fahrzeugen und Autoteilen zwischen den USA und der Europäischen Union. Offenbar ist der vom US-Botschafter angebotene Deal des gegenseitigen Fallenlassens von Zöllen an keinerlei weitere Bedingungen geknüpft.

Technisch geht es beim Deutschen Aktienindex jetzt um einen erneuten Test des Niveaus, an dem das Verkaufssignal ausgelöst wurde: 12.544 Punkte. Noch bleibt das Trendwendemuster hin nach unten zwar intakt, aber für den Moment ist zumindest etwas Entspannung angesagt. Die bei 12.544 Punkten liegende Widerstandszone fällt morgen ungefähr zusammen mit der steil abfallenden 20-Tage-Linie und bildet damit einen sogenannten Kreuzwiderstand.

Immerhin kann man jetzt aber eines feststellen: die überfällige Gegenbewegung nach 1.100 Punkten Verlust hat begonnen. Aber der Markt bleibt politisch getrieben. Die Freude von heute kann morgen schon wieder in tiefe Depression umschlagen. Dieses Wechselbad der Gefühle scheint der neue Status Quo des sommerlichen Handels geworden zu sein.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.