DAX - Die ersten geben schon auf!

Der DAX hinterlässt eine Spur von verbrannter Erde und die Ersten haben schon das Handtuch geworfen. Wir haben es immer wieder betont, dass dies kein einfacher und vor allem kein schneller Trade werden wird. Wir haben es mit einer hässlichen Korrekturformation zu tun, die sich aber dennoch bislang an Standard Muster hält. Primär betrachten wir den Markt aktuell in der Welle (c) von [a] und noch genauer dort in der Welle ii. Solange wir das bisherige Tief nicht unterschreiten, können wir nicht davon ausgehen uns bereits in der Welle iii zu befinden.





Normalerweise gehen wir nicht so sehr ins Detail mit den Counts, aber in Anbetracht der Lage, wollen wir dies noch einmal extra erwähnen.





Dabei sei noch bemerkt, dass die Welle ii ohne Weiteres bis an die 12800 Marke zurücklaufen kann. Im nächsten Schritt nach Süden, wollen wir nun die 12508-Punkte-Marke fallen sehen, um dann Welle iii im Bereich von 12394 auszubauen.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG